Virtuoses Konzert mit krönendem Abschluss

Abwechslungsreich: Holzbesetzung während des Strückes „Tico Tico“. Foto: Matthias Garwels

Essen (mt). Ein Konzert mit vielen Highlights und einem krönenden Abschluss erlebten die Besucher beim diesjährigen Jahreskonzert des Blasorchesters Essen (BLO) in der geschmückten Sporthalle an der Oberschule zusammen.



Das anspruchsvolle wie kurzweilige Programm stand unter dem Titel „BLO plus...“. Was sich das Publikum darunter vorzustellen hatte, wurde Stück für Stück klarer, zumal das BLO mit jeder Darbietung einen Solisten oder eine Instrumentengruppe in den Vordergrund zu stellen wusste und diese den Gästen besondere musikalische Leistungen präsentierten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 3. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Löningen:

02.03.2020 | „Magic Oriental“ mit Bauchtanz und Bollywood