„Magic Oriental“ mit Bauchtanz und Bollywood

Begeisterten mit ihren beiden Auftritten: Die amtierenden deutschen Meisterinnen im orientalischen Tanz, die Oldenburger Gruppe „Charizma“, präsentierten nach ihrem Fächerschleier-Tanz einen „Samba Oriental“. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Auf ein begeistertes Publikum trafen die rund zwei Dutzend Künstlerinnen der zum fünften Mal von Anke Feldhaus und ihren ehrenamtlichen Helfern organisierten Veranstaltung „Magic Oriental“. Die unter ihrem Künstlernamen „Leyla Kay“ auftretende Bauchtänzerin hatte Kolleginnen aus ganz Deutschland aus unterschiedlichen Stilrichtungen dieses Genres eingeladen, die in Soloauftritten, als Duo oder in Gruppen mit ihren Tanzkünsten zur aufwendigen Lichtshow begeisterten.



Die Löningerin hatte die Veranstaltung nicht nur organisiert, mit vier Auftritten trug sie mit zwei Solo-Auftritten und klassisch orientalischen Tänzen mit ihrer Gruppe „Daurat el Shams“ auch wesentlich zum Programm bei. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 2. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

