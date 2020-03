Rat diskutiert Preisgruppen für Baugebiete

Weitere zweigruppige Krippe geplant: Um den Bedarf in Löningen selbst zu decken plant die Stadt eine Krippe für 30 Ein- bis Dreijährige in der Mühlenstraße, die an den Vitus-Kindergarten angebunden ist und auch von dort betrieben wird. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Sehr gut besucht war mit rund 130 Teilnehmern die öffentliche Informations- und Diskussionsveranstaltung, zu der der CDU-Stadtverband Löningen die Bewohner der Stadtgemeinde eingeladen hatte. In einem Rundumschlag brachte Bürgermeister Marcus Willen die Besucher auf den neuesten Stand in allen wichtigen kommunalpolitischen Fragen in Löningen. Wichtigste Botschaft war seine Aussage, dass es in der Stadtgemeinde Löningen voraussichtlich bis Ende kommenden Jahres im „Böener Esch II“, in Benstrup, Wachtum, Bunnen, „Angelbeck-Ost“, Evenkamp, Böener Esch III und Lodberger Straße voraussichtlich über 200 Bauplätze geben werde. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 2. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.