Impfpflicht: Eltern reagieren überwiegend positiv

Abgehakt: Eine Masern-Impfung ist ab dem 1. März für Kinder in Schulen, Kindergärten und Krippen sowie den Mitarbeitern dieser Einrichtungen verpflichtend. Foto: dpa

Von Sarah Frerich



Löningen (mtp). Bei der Masern-Impfung wird Eltern die Entscheidung ab sofort vom Bundestag, abgenommen. Ab dem 1. März tritt die Impfpflicht gegen die Kinderkrankheit in Kraft. Auch die Leiterin des St. Elisabeth-Kindergartens in Löningen, Sandra Hoppe, weiß über den Gesetzesbeschluss Bescheid. Am Montag wird sie zwei Neuankömmlinge in ihrer Kita begrüßen. Sie haben bereits die Pflicht, einen Impfpass vorzulegen. Eltern, deren Kinder schon länger im Kindergarten angemeldet sind, hätten noch bis zum 31. Juli 2021 Zeit, den Pass nachzureichen, sagt Hoppe.