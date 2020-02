„Blätter“ schreiben 1000 Seiten Geschichte

Im Amt bestätigt: Einstimmig wählten die Mitglieder Paul Mastall (Zweiter von rechts) erneut als Vorsitzender und Holger Hillmann (links) als Geschäftsführer des Heimatvereins. Gemeinsam mit Schriftführer Franz-Josef Ostermann (von rechts), Bürgermeister Marcus Willen und der zweiten Vorsitzenden, Agnes von der Heide, verabschiedete der geschäftsführende Vorstand Wilma Köster. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Einstimmig haben die Mitglieder des Heimatvereins Löningen auf ihrem Jahrestreffen im Heimathaus Paul Mastall als Vorsitzenden für weitere vier Jahre im Amt bestätigt. Gleichfalls ein einmütiges Vertrauensvotum erhielt Geschäftsführer Holger Hillmann.



Als Erfolgsgeschichte des Vereins, die fortgesetzt werde, hob Mastall in seinem Rechenschaftsbericht die „Löninger Blätter" hervor. Mit der 55. Ausgabe, die im Laufe der kommenden Monate erscheine, überschreite der Verein die magische Grenze von 1000 Seiten.