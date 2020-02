Anglern gelingt der Generationswechsel

Der neue Vorstand des Fischereivereins mit Gewässerwart Stefan Thoben (v. re.), Sportwart Holger Eilermann. Gewässerwart Uwe Engfer, dem stellvertretenden Geschäftsführer Stefan Albers, dem neuen Vorsitzenden Markus Beintken, dem neuen zweiten Vorsitzenden Karl-Heinz Jankowai, Sportwart Jürgen Friilling,dem neuen Geschäftsführer Dirk Flatken und den Jugendwarten Markus Schomaker und Thomas Streekmann. Fotos: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Ein erfolgreicher Generationswechsel auf sechs der elf Posten im Führungsgremium ist den Mitgliedern des Löninger Fischereivereins auf ihrer Generalversammlung am Wochenende im Saal Lüdeke-Dalinghaus gelungen. Ein neues, junges Team mit dem Vorsitzenden Markus Beintken, dem Geschäftsführer Dirk Flatken und dem zweiten Vorsitzenden Karl-Heinz Jankowai will die erfolgreiche Arbeit der bisher Verantwortlichen fortsetzen.



Als praktisches Element des Neuanfangs wertete Beintken auch, dass es gelungen sei, nicht nur personell, sondern auch lokal nach dem Abschied des bisherigen Geschäftsführers Peter Wietstock eine neue Geschäftsstelle als Anlaufpunkt zu haben.