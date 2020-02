Gefühlen ist nur schwer beizukommen

Kundenpflege: Schulleiter Heiner Zumdohme überreichte beim Schnuppertag der Oberschule Lastrup Broschüren. In drei von vier Südkreisgemeinden wurden die Haupt- und Realschulen vor einigen Jahren in Oberschulen umgewandelt. Foto: Obuch

Von Georg Meyer



Südkreis. Ihren Tag der offenen Tür hat die Oberschule Lastrup bereits erfolgreich absolviert (MT berichtete). Kommende Woche beginnen die Anmeldetage. Ihnen schaut Schulleiter Dirk Zumdohme gelassen entgegen. Mit dem Ansehen der OBS ist er inzwischen zufrieden. In Lindern sieht das anders aus. Vor zwei Jahren endete die Zweizügigkeit der Oberschule, als gleich neun Kinder nach der Grundschule den Weg in die Nachbarstadt antraten. Während die Haupt- und Realschulen in Essen, Lastrup und Lindern schon vor Jahren umgewandelt wurden, hält die Stadt Löningen an der Dreigliedrigkeit fest. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 20. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.