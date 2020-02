Einigung auf Kriterienkatalog für Bauplätze

Symbolfoto: dpa

Von Willi Siemer



Löningen. In ihrer Zusammenkunft nach der Stadtratssitzung am Montagabend haben sich die Mitglieder des Planungs- und Umweltausschusses des Rates mit großer Mehrheit (drei Gegenstimmen) auf einen Kriterienkatalog geeinigt, nach dem die städtischen Bauplätze an Bauwillige vergeben werden sollen. Wenn die Vergaberichtlinien in der nächsten Ratssitzung verabschiedet werden, können sie bereits für die unmittelbar bevorstehende Vergabe der 30 Bauplätze im „Böener Esch II“ angewandt werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.