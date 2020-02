In Löningen feiern nur die kleinen Narren

Kleine Narren feiern groß: Ein Erfolg war der von Jörn Willens Stadtmarketing-Team veranstaltete Kindersockenkarneval in der Sporthalle. Mehr als 900 Besucher waren der Einladung gefolgt. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Als Besucher des Kindersockenkarnevals am Wochenende entsteht der Eindruck: Die Löninger feiern gerne Karneval: Mehr als 900 Besucher waren der Einladung von Stadtmarketing-Geschäftsführer Jörn Willen und den freiwilligen Helfern zur Karnevalsfete der kleinen Narren gefolgt. Auch viele Mütter und Väter hatten sich in Schale geworfen und begleiteten ihre Sprösslinge kostümiert.



Das Interesse sei seit der ersten Veranstaltung vor fünf Jahren stetig gewachsen und mittlerweile eine sichere Bank, erläuterte Willen. Doch ein Blick in den Veranstaltungskalender zeigt: Karneval für die „Großen“ gibt es schon seit 2013 in Löningen nicht mehr. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

