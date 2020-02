Die „Big Ladys“ nehmen auch Männer auf

Waage ist stets dabei: Anette Döring, Melanie Rolfes, Sandra Rein, Christian und Melanie Behrendt und Jens Slawinski (von rechts) wissen um ihre überzähligen Pfunde. Sie lassen sich den Humor aber nicht nehmen. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Humor haben sie, die „Big Ladys“. Der selbstironische Name deutet es an: In dieser Selbsthilfegruppe darf gelacht werden. Und das trotz schmerzender Gelenke, trotz Diabetes und Kreislauferkrankungen - trotz des ewigen Kampfes gegen das Übergewicht.



Die Gruppe trifft sich alle 14 Tage im Vikar-Henn-Haus. Es wird viel geredet, aber auch gemeinsam gekocht. „Natürlich Low-Carb", betont Anette Döring und meint damit den weitgehenden Verzicht auf Kohlenhydrate. Die Selbsthilfegruppe war 2016 von der VHS ins Leben gerufen worden. Trotz ihres Namens nehmen die „Big Ladys" auch Männer auf.