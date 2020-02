Murphy‘s: Betriebserlaubnis fehlt

Muss noch geschlossen bleiben: Das Murphy´s in der Poststraße. Foto: mtp

Löningen (mtp/gy). Eine fehlende Betriebserlaubnis war der Grund für die Schließung des „Murphy`s“ kurz vor Weihnachten. Das bestätigte der Landkreis auf Nachfrage. Davor hatte die Kneipe in der Löninger Poststraße etwa drei Wochen lang geöffnet. Der Betreiber räumte seinen Fehler gegenüber der MT ein. Er möchte seinen Pub so schnell wie möglich wieder öffnen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 17. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.