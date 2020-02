Wegwerfkultur macht Läden vor Ort zu schaffen

Unter Druck: Der stationäre Handel hat es gegenüber den mächtigen Online-Riesen immer schwerer. Ladenbesitzerin Maria Abeln setzt auf persönliche Beratung. Foto: Sarah Frerich

Von Sarah Frerich



Löningen. Egal ob Handys, Kleidung oder Küchengeräte: alles wird geschreddert. Der Versandriese Amazon steht deshalb stark in der Kritik. Auch bei den Einzelhändlern vor Ort. Anders als bei Privatkunden, gestalte sich die Reklamation von Waren für sie deutlich komplizierter, berichtet Maria Abeln. Die Löningerin betreibt in der Stadtmitte eine eigene Boutique. „Ich muss für jede Rücksendung einen Grund angeben", sagt sie. Ihre Ware bestellt sie im Großhandel. Natürlich per Internet. „Man sollte es nicht grundsätzlich schlecht reden", findet die Löningerin, gibt aber zu, dass es für Ladenbesitzer wie sie immer schwieriger wird, sich gegen Amazon, Zalando und Co. durchzusetzen.