Auto kracht in Hauswand

Löningen (mab). Bei einem Unfall in Löningen ist am Montagnachmittag ein 49-Jähriger zum Glück nur leicht verletzt worden. Der entstandene Schaden ist aber beträchtlich. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Löninger mit seinem Wagen auf der Böener Straße unterwegs, als er gegen 14.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Straße geriet.



Das Auto überfuhr eine Grundstücksmauer und prallte gegen eine Hauswand. Durch den Aufprall wurde der Wagen in den Einmündungsbereich der Böener Straße und des Weldemannsweg geschleudert. Der 49-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Löningen wurde gerufen, weil Öl ausgelaufen war. Die Polizei schätzt den Schaden an Haus und Auto auf rund 60.000 Euro.

