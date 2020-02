Wolfsbüro zahlt Teilsumme an Ostermann

Zehnter Wolfsriss: Nach der Spurenlage haben ein älterer und ein junger Wolf die Herde auf mehrere hundert Meter auseinandergetrieben. Weit verstreut wurden bisher vier durch Kehlbisse getötete trächtige Muttertiere gefunden. Foto: Siemer

Löningen (ws). Etwa 220 tote Schafe beklagt der von Wolfsattacken besonders gebeutelte Löninger Schafhalter Egbert Ostermann durch Wolfsrisse seit dem vergangenen April. Doch die Tatsache, dass am Freitag zum ersten Mal zumindest einen Teilbetrag vom Wolfsbüro überwiesen worden ist, wird überschattet durch die zehnte und die elfte Attacke von Wölfen auf zwei seiner Herden.