Junger Autofahrer missachtet Vorfahrt

Foto: Siemer

Löningen (mt). Fünf Menschen sind am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Löningen verletzt worden. Dort wollte ein 21-jähriger Autofahrer aus Molbergen gegen 17.30 Uhr von der Lodberger Straße die Kreuzung in Richtung Duderstadter Weg überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 48-jährigen Autofahrers aus Quakenbrück. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Molberger touchierte dann einen Straßenbaum und kam nach 75 Metern zum Stillstand. Der 21-Jährige und sein 17-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der 48-jährige Mann wurde schwer, seine beiden Mitfahrer leicht verletzt. Hinweise zu dem Unfall an die Polizei Löningen, Telefon 05432/9500.