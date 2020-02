Angeklagter fordert Gefängnisstrafe für sich

Symbolfoto: Bänsch

Von Franz-Josef Höffmann.



Löningen. Eigentlich wollte er gerne ins Gefängnis, doch es kam anders. Das Cloppenburger Amtsgericht hat gestern einen 27-jährigen gebürtigen Polen aus Löningen wegen sexueller Nötigung und Körperverletzung zu neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. In seinem letzten Wort hatte der Angeklagte für sich eine Gefängnisstrafe gefordert. Doch das Gericht kann keine Strafen auf Zuruf verhängen.