„Wir waren einfach nur noch geschockt“

Ex-Mieter lässt Wohnung völlig vermüllt zurück

Küche im Chaos: Auch die übrigen Räume dieser Löninger Wohnung sind total vermüllt. Der herausgeklagte Mieter verließ sie, ohne zuvor aufzuräumen. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Nein – ein Beispiel für „Schöner wohnen“ ist diese Bude in Löningen wahrlich nicht. Wer sie betritt, wähnt sich eher auf einer Müllhalde. Die Zimmer sind total verdreckt. In der Küche türmen sich gebrauchte Kaffeefilter und leere Pizzapackungen. Im Schlafzimmer liegen etliche Kippen und auch ein paar benutzte Kondome herum. Das Badezimmer – nun ja... „Als wir reinkamen, waren wir einfach nur noch geschockt“, sagt die Besitzerin. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

