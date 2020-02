FDP-Vorstand fordert Krull erneut zum Rücktritt auf

Reinhold Krull (© Meyer)

Löningen (gy). Die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpäsidenten sorgt unter den Löninger Liberalen für Unruhe. FDP-Stadtverbandsvorsitzender Michael Rohen und sein Stellvertreter Thomas Wichmann fordern in einem Schreiben erneut den Rücktritt von Ratsherr Reinhold Krull. Der Grund: Krull habe die Wahl Kemmerichs unter zu Hilfenahme der AfD begrüßt. Krull selbst bestätigte am Donnerstag seine Äußerung. Er habe in der ersten Euphorie nicht verstanden, wie die Wahl zustande gekommen sei, sagte er. „Gar nicht erst antreten“, beantwortet er die Frage, wie sich Kemmerich hätte verhalten sollen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.