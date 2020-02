Minister Lies setzt Wolfsberater wieder ein

Foto: Siemer

Löningen/Lindern (ws). Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies hat am Mittwoch den von seiner Aufgabe zurückgetretenen Wolfsberater Heinz Künnen aus Lindern gebeten, diese Aufgabe weiter wahrzunehmen. Künnen hat zugesagt, nachdem auch die von ihm dafür geäußerten Wünsche vom Minister akzeptiert worden sind. Wichtigste Bedingung ist, dass der Löninger Schäfer Egbert Ostermann bis zum Wochenende endlich zumindest einen großen Teil seines Schadenersatzes auch erhält.