Pole seit fast zwei Monaten verschwunden

Vermisst: Mit Zetteln suchen Freunde und Angehörige nach Hinweisen auf den Verbleib von Michal Lasica. Foto: Meyer

Löningen/Herzlake (gy). Sein Name ist Michal Lasica. Er ist 30 Jahre alt, 1,86 Meter groß und wohnt in Herzlake. Besser gesagt: er wohnte, denn seit anderthalb Monaten ist der junge Pole spurlos verschwunden. Mit Zetteln sucht die Familie inzwischen auch in Löningen nach Hinweisen auf seinen Verbleib. Was in der Nacht vom 14. auf den 15. Dezember geschah, lässt sich wegen der spärlichen Informationen nur schwer rekonstruieren.



Der Verschwundene habe eine dunkelblaue Kapuzenjacke mit weißer Schnur, eine Jogginghose mit weißen Streifen und schwarze Schuhe getragen. Er ist schlank, hat dunkle Haare und grüne Augen. Wer etwas über den Verbleib des Mannes weiß oder ihn gesehen hat, sollte sich umgehend bei der Polizei melden.