Neunte Attacke: Wolf reißt drei Muttertiere

Drei hochträchtige Schafe sind in der Nähe der B 213 in Düenkamp gerissen, mindestens ein weiteres der 350 Muttertiere ist nach den bisherigen Erkenntnissen so schwer verletzt worden, dass es eingeschläfert werden muss. Mechthild Ostermann begleitet Wolfsberater Gerd Hopmann. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Zum neunten Mal hat in der Nacht zum Montag mutmaßlich mindestens ein Wolf in einer Herde des Löninger Schafhalters Egbert Ostermann gewütet. Die Bilanz: drei tote hochträchtige Muttertiere und mindestens ein weiteres, das eingeschläfert werden muss. Ob weitere Tiere verletzt worden sind, ließ sich am Montagnachmittag noch nicht abschließend feststellen.



