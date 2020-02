Sänger trumpfen mit Genrevielfalt auf

Überzeugte 150 Besucher: der MGV Concordia Löningen unter Leitung von Klaus Wolf. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Löningen. Mit der Liedzeile „Jeder Tag ist ein Stück deines Lebens. Mach was Schönes aus dem Tag“ haben die Sänger des Löninger Männergesangvereins Concordia unter Leitung von Klaus Wolf ihren Sängerball im Saal Breher eröffnet. Unter dem Motto „Das sind wir“ stellten die 27 Sänger mit teilweise begeisternden Songs und Einlagen ihren Chor vor und sorgten dafür, dass die rund 150 Besucher immer wieder Zugaben forderten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 3. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

