Mehr als 600 Demonstranten zeigen Solidarität

Eindrucksvolle Demonstration für Regulierung des Wolfsbestandes: Rund 600 Frauen und Männer aus Löningen und auch der weiteren Umgebung waren dem Aufruf zur Solidarität mit dem besonders betroffenen Schäfer Egbert Ostermann gefolgt. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen-Augustenfeld. Mehr als 600 Demonstranten haben am Samstagnachmittag im Löninger Ortsteil Augustenfeld ihre Solidarität mit dem von Wolfsrissen in der Region besonders betroffenen Schäfer Egbert Ostermann bekundet. Gleichzeitig unterstützten sie die von mehreren Rednern erhobene Forderung nach Regulierung des Wolfsbestandes durch Abschüsse in den betroffenen Gegenden wie Löningen.



„Es gibt keinen wirksamen Schutz von Weideschafen durch Zäune vor einem Wolfsangriff", erklärte Schafhalter Tino Barth aus Goldenstedt die Bemühungen, seine Herden zu schützen. Selbst einen mehrfach auf zuletzt 1,45 Meter erhöhter Elektro-Zaun hätten Wölfe mehrfach überwunden.