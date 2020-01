13 Schafe fallen erneutem Angriff zum Opfer

Auch der auf 1,25 Meter erhöhte Stromzaun bietet keinen Schutz

Nächster Wolfsriss: Tierarzt Lars Hogeback (links) kümmert sich um die Tiere, Wolfsberater Heinz Künnen nimmt die Fälle auf. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Nur wenige Tage nach der siebten Attacke haben vermutlich ein oder mehrere Wölfe in der Nacht zum Freitag erneut die in Augustenfeld weidende Herde des Deichschäfers Egbert Ostermann attackiert. Dabei wurden fünf Tier sofort getötet, acht weitere Schafe wurden so schwer verletzt, dass sie eingeschläfert werden müssen. Damit hat sich die Zahl der Tiere, die Ostermann durch die bisher acht Wolfsrisse in seinen Herden im Hase- oder Raddetal seit April verloren hat, auf mehr als 190 erhöht.