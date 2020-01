Griff zum Handy wird zur Gewohnheit

Jugendliche lieben YouTube und Co.

Das Smartphone ist immer dabei: Wenn (von links) Taru, Jette, Imke und Pia sich treffen, gehen sie zwar immer wieder ins Internet. Trotzdem spielt das Handy nicht die wichtigste Rolle in ihrem Leben, sagen sie. Foto: Baumann

Von Jette Benken



Löningen. Wenn Imke, Pia, Jette und Taru sich nach der Schule treffen, gehören ihre Smartphones selbstverständlich dazu. Analoges und Digitales sind im Leben der Jugendlichen eng verschmolzen. Ohne App geht für sie nichts mehr. Aber warum ist das so? „Man bekommt durch die soziale Medien viele neue Ideen und Inspirationen" sagt Pia Busse (14). Sie und ihre Freundinnen nutzen vor allem Instagram, eine App, mit der Fotos und Videos ästhetisch aufgewertet und geteilt werden können. Beliebt bei den Mädchen sind auch die Video-Plattform Youtube und der Foto-Versender Snapchat.