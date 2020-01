Bahnfreunde fangen wieder an zu träumen

Nur die Reisenden fehlen: Der Löninger Bahnhof befindet sich in einem guten Zustand und könnte mit geringem Aufwand für den Personenverkehr ertüchtigt werden. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Südkreis/Meppen. Auf dem Löninger Bahnhof sieht es so aus, als ob jeden Moment ein Zug einfahren könnte. Der Bahnsteig befindet sich in einem Top-Zustand. Doch der Eindruck täuscht: Der letzte reguläre Personenverkehr fand hier vor mehr als 40 Jahren statt. Seitdem nutzen nur noch Güterzüge und die Museumseisenbahn das Gleis. 2013/14 scheiterte ein Versuch, die Verbindung zwischen Meppen und Essen zu reaktivieren.



Die Landkreise Cloppenburg und Emsland nehmen jetzt aber möglicherweise einen neuen Anlauf. Ende 2019 beauftragte der Cloppenburger Kreistag den Landkreis, Möglichkeiten zu prüfen, wie sich ehemalige Schienenstrecken für den Nahverkehr reaktivieren lassen (MT berichtete).