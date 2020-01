Remmers und Azubis streben Vergleich an

Streit um Vergütung: Betriebe der Chemieindustrie dürfen nicht zu stark von der Tarifvereinbarung abweichen, entschied das Arbeitsgericht. Foto: dpa

Von Georg Meyer



Löningen. Überraschende Wende im Rechtsstreit zwischen der Firma Remmers und ehemaligen Auszubildenden. Kurz vor der Verhandlung vor dem Landesarbeitsgericht in Hannover haben sich die beiden Streitparteien offenbar auf einen Vergleich geeinigt. Das bestätigte Klägeranwalt Ralf-Carsten Bonkowski indirekt gegenüber der MT. Näheres zum Inhalt der Einigung wollte er aber nicht sagen.