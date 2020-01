„Hier wird jeder wie ein Gast behandelt“

Praktikantinnen des Copernicus Gymnasiums machen erste Erfahrungen im Bereich der Tagespflege

Treffen der Generationen: Lourdes (3. von links) und Taru (rechts) absolvieren ein Praktikum in der Tagespflege. Foto: Jette Benken

Von Jette Benken



Löningen. „Mensch ärgere dich nicht“ spielen Lourdes Orok (15) und Taru Samoriwo (16) normalerweise nicht sehr oft. In der Löninger Tagespflege bringen ihnen die Senioren jetzt die besten Kniffe bei. Die beiden Gymnasiastinnen absolvieren dort gerade ein Schulpraktikum. Ihr Fazit nach einer Woche: „Es macht Spaß“. Gesellschaftsspiele gehören zu den typischen Beschäftigungen in der Tagespflege. „Wer das Angebot nutzt, wird wie ein Gast behandelt“, berichtet Taru. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 20. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.