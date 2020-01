Erfinder reist durch die Musikgeschichte

Genialer Erfinder: George Taylor (Andy Behme) hat eine Zeitmaschine konstruiert. Foto: Stage Akademie

Von Georg Meyer



Löningen. Nein, ins Jahr 802701 muss George Taylor nicht reisen. Anders als in dem Oscar-prämierten Kinoklassiker „Die Zeitmaschine“ bleibt die Musical-Adaption der Stage Akademie Oldenburg vor allem dem 20. Jahrhundert treu. Das hat musikalisch auch genug zu bieten, wie die Aufführung am kommenden Samstag beweisen wird.



Die Premiere ist bereits geglückt, das Publikum in der Weser-Ems-Halle sei begeistert gewesen, berichtet Akademie-Leiter Markus Sobota. Im Forum Hasetal soll es nicht anders sein. Allerdings lief der Vorverkauf bislang unerwartet schleppend. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.