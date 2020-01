Tierschützerin für Taubenhaus in Löningen

Asyl gefunden: Auf dem Hagel-Hof versorgt Barbara Deppe mehr als 300 ehemalige Stadt- und Zuchttauben. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Eine Taube kann bis zu zwölf Eier im Jahr ausbrüten. Auf dem Hagel-Hof gelingt ihr das nicht, auch wenn sie sich noch so sehr anstrengt. „Wir tricksen sie aus“, verrät Barbara Deppe und zieht einen Eimer hervor. Er ist gefüllt mit täuschend echten Taubeneiern - aus Gips.



Tauben sind standorttreu. Auch in Löningen. Zu Dutzenden bevölkern sie die Dächer im Ortszentrum. Mit ihrem Kot verdrecken sie Gebäude und Pflaster. Deppe hat eine Idee, um das Problem zu entschärfen: ein Taubenhaus. Bei Löningens Bürgermeister Marcus Willen stößt die Idee auf offene Ohren.