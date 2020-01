Hoher Sachschaden nach Brand in Löningen

Symblfoto: Bänsch

Löningen (mab). Die Polizei ermittelt nach einem Wohnungsbrand in Löningen: Zum Glück ist bei dem Feuer am Samstag niemand verletzt worden. Es entstand aber hoher Sachschaden. Die Löninger Feuerwehr wurde gegen 15.30 Uhr alarmiert. In der Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Haselünner Straße wurde das Feuer entdeckt.



Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten sich die Bewohner der Hauses bereits in Sicherheit gebracht. Die Wohnung, in der das Feuer entstand, wurde zerstört. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen auf die beiden anderen Wohnungen des Hauses noch rechtzeitig verhindern.



Nach den Löscharbeiten entdeckten die Brandermittler eine mit einer Gasflasche betriebene Gasheizung. Dabei handelt es sich um einen so genannten Katalytofen. Die Polizei hält es für möglich, dass dieser Ofen den Brand ausgelöst haben könnte.



Die Wohnung ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf 75.000 Euro.