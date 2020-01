Weiterbildung: Yoga schlägt Klimawandel

Haben wieder viel vor (von links): Angelika Lüken, Dorothea Schnelle und Alexandra Richter stellen den neuen Flyer vor. Er enthält eine Auswahl aus dem Frühjahrsprogramm 2020. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Noch ist es ruhig auf den Fluren des Bildungswerks. Die Weihnachtspause haben Dorothea Schnelle, Angelika Lüken und Alexandra Richter aber inzwischen beendet. Es gibt ja auch genug zu tun: Das Frühjahrsprogramm liegt seit einiger Zeit vor. Mit einem neuen Flyer macht das Team jetzt auf besondere Kurse darin aufmerksam. Manchmal wundern sich die Programmmacherinnen aber, wenn das Interesse vergleichsweise gering ausfällt. Der Vortrag eines Antarktis-Forschers etwa musste zuletzt abgesagt werden, weil nur drei Anmeldungen vorlagen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.