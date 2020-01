Feuerwehr und Rathaus haben Priorität

Bürgermeister hofft auf Baubeginn an Elberger Straße in zweiter Jahreshälfte

Erschließung ist abgeschlossen: Nach dem notwendigen Ratsbeschluss zu den überarbeiteten Vergaberichtlinien können die mehr als 30 Baugrundstücke im neuen Baugebiet „Böener Esch II“ bis zum Frühjahr verkauft werden. Gleichzeitig beginnt das Genehmigungsverfahren für weitere, mindestens 60 Bauplätze im Anschluss an das bestehende Gebiet. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Der Beginn der Bauarbeiten für das neue Feuerwehr-Gebäude und die weiteren Planungen für das neue Rathaus sind für Löningens Bürgermeister Marcus Willen die beiden wichtigsten Projekte in den kommenden zwölf Monaten des neuen Jahres. Im einem MT-Gespräch zu den Aufgaben für 2020 kündigte er an, dass nach den bisherigen Planungen in der zweiten Jahreshälfte mit dem Bau zwischen der Linderner und der Elberger Straße begonnen werden kann, auch wenn die Erschließung zunächst nur über eine provisorische Straße erfolgen könne.