Arztehepaar eröffnet Praxis im Krankenhaus

Kommunales MVZ für Willen „richtiger Weg“

Positiv gestimmt: Löningens Bürgermeister Marcus Willen. Foto: Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Über einen ersten, kleinen Erfolg bei den seit Monaten betriebenen Bemühungen, die Hausarztsituation in Löningen zu verbessern, freut sich Bürgermeister Marcus Willen. Nach vielen Gesprächen mit Medizinern sei es gelungen, ein Arztehepaar, das schon einmal in Löningen tätig war, wieder in die Stadt zurückzuholen, erläuterte Willen im MT-Gespräch. Ab Anfang Januar eröffnen die beiden Hausärzte eine Halbtagespraxis als Mieter von Räumen der ehemaligen Gynäkologie in der Anna-Klinik. Nach den bisherigen Gesprächen soll sie an drei Nachmittagen und zwei Vormittagen besetzt sein.