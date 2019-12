Striptease auf Laterne unterm Dach begeistert

Jule Richter gewinnt 1000-Euro-Gutschein

Spannung: Emma und Vera ziehen die Gewinner der Weihnachtsverlosung der Kaufleute: Moderator Jörn Willen (rechts) und der Vorsitzende Ansgar Sibbel (links) warten gespannt.

Von Willi Siemer



Löningen. Ihrem Titel „Finale 2019“ machte die Weihnachtsverlosung der Löninger Kaufleute im Forum Hasetal alle Ehre. Die Veranstaltung war Höhepunkt und Abschluss der gut besuchten Veranstaltungen von Gewerbeverein und Stadtmarketing in den vergangenen Monaten, die vom Margeriten- und Weinfest bis zum Oktoberfest, Kartoffelschälmeisterschaft und der Autoverlosung reichten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 31. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.