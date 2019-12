Löninger beschreiten neue Wege

Hasetal Touristik expandiert 2020

Idylle vor der Haustür: Die Hase bietet vor allem im Sommer viele Möglichkeiten für einen aktiven Kurzurlaub. Foto: Hasetal-Touristik

Löningen (gy). Neue Wege beschreitet die Hasetal-Touristik im kommenden Jahr. Und das ist durchaus wörtlich zu verstehen: Mit Angeboten in Ostfriesland, Schleswig-Holstein und dem Münsterland wagt sich der Veranstalter erstmals aus dem eigenen Kerngebiet heraus. Die vorsichtige Expansion habe auch das Ziel, Radwanderer in die Region zu locken, sagt Geschäftsführer Wilhelm Koormann. Was zunächst paradox klingt, leuchtet nach einer kurzen Erklärung ein. „Radtouristen sind untreu", weiß Koormann. Wer nacheinander durch Löningen, das Osnabrücker Land oder das Emsland geradelt sei, suche sich spätestens nach drei Jahren neue Strecken.