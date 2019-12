Weihnachtsbäume füllen die Tanks auf

Jede Spende zählt: Ernst Hamberg (links) und Gerhard Einhaus von der Löninger Tafel freuen sich ebenso über die Zuwendung wie Jutta Moorkamp, Sonja Zimmermann (von links) und Elisabeth Pohlmann (rechts). Überreicht wurde das Geld von Jutta Schoenke (4. von rechts) und Beate Wichmann. Foto: Meyer

Von Georg Meyer

Löningen/Böen. Sie gingen weg wie warme Semmeln: 135 Weihnachtsbäume hatte der Kegelclub „Die blauen Holzwürmer“ Mitte des Monats in Böen verkauft. Die Straßengemeinschaft Adlerhorst bot während der Aktion selbst gebackene Neujahrskuchen an. Mit dem Erlös, insgesamt sind es 1422 Euro, unterstützen beide Gruppen jeweils zur Hälfte die Arbeit der Löninger Tafel sowie den in diesem Jahr neu eingerichteten Fahrdienst der Gemeindecaritas.

Vor zehn Jahren wurde die Tafel gegründet. Wer in den Räumen an der Haselünner Straße einkaufen will, muss zuvor seine Bedürftigkeit nachweisen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.