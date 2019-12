Großer Bahnhof nach 40 Jahren als Leiterin

Gemeinschaft des Löninger St.-Marien Kindergartens verabschiedet Annegret Többen mit viel Lob und Geschenken

Großer Bahnhof: Dutzende Mädchen und Jungen des St.-Marien Kindergartens waren am Samstag Vormittag mit ihren Eltern zum Auftakt der Abschiedsfeier für Annegret Többen in den Gottesdienst gekommen und überreichten ihr vor ihrer letzten Dienstfahrt mit dem Käfer Cabrio selbst gebastelte Sterne mit guten Wünschen. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Mit einer eindrucksvollen Abschiedsfeier, in der die Kolleginnen und Eltern alle Register an Aufmerksamkeit, Geschenken, Liedern und Aufführungen der Kinder zogen, hat die Gemeinschaft des Kindergartens St. Marien ihre vieljährige Leiterin Annegret Többen in den Ruhestand verabschiedet. In den Ansprachen würdigten Dechant Bertholt Kerkhoff als Arbeitgeber, ihre Stellvertreterin Ilona Möller, Bürgermeister Marcus Willen, die Elternbeiratsvorsitzende Wiebke Bögershausen und die MAV-Vorsitzende der sechs St-Vitus Kindergärten, Annegret Thien, das für die Kinder und die Arbeit fließende Herzblut.