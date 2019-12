350 Musiker begeistern über 1000 Zuhöhrer

Stimmungsvolles Konzert des Gymnasiums

Höhepunkt und Abschluss: Mit dem symphonischen Werk „Voice of the Vikings“, in dem die Klangkraft der 90 Akteure und der zusätzlichen Instrumente zur Geltung kamen, und dem Klassiker „Sound of Silence“ begeisterte das Streichorchester die Besucher. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Am vorletzten Schultag stimmten 350 Mädchen und Jungen des Copernicus-Gymnasiums mit ihrem Adventskonzert die mehr als 1000 Besucher mit Eltern, Geschwistern, Verwandten und Interessierten vollbesetzten Vitus Kirche auf die letzten Tage vor Weihnachten ein. Zwei Stunden erfüllten altbekannte und neue, ruhige und aufbrausende Klänge die Kirche. Die Musiklehrer hatten eine Vielfalt an Musikstücken in den unterschiedlichsten Besetzungen für das einstudiert.