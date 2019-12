Stadt investiert 13,6 Millionen Euro

Für Neubau der Feuerwehr sind in den beiden kommenden Jahren fünf Millionen Euro eingeplant

Eine der Aufgaben im kommenden Jahr: Insgesamt 860000 Euro sind im Etat 2020 für das Erweitern des Krippenangebots in Löningen vorgesehen. Zurzeit werden nach Angaben von Bürgermeister Marcus Willen Gespräche für eine zweigruppige Lösung im Ortszentrum geführt, die organisatorisch dem Krippenbereich des Vitus-Kindergartens (Foto) zugeordnet werden sollen. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Ein umfangreiches Investitionspaket im Umfang von 13,6 Millionen Euro hat der Rat der Stadt Löningen mit der Verabschiedung des Etats für 2020 (MT berichtete) auf den Weg gebracht. In der Höhe spiegelten sich die enormen Herausforderungen wider, die in den Bereichen Feuerwehr, Rathaus, Kitas, Kläranlage, Schule und Straßen beim Erhalt und Ausbau der Infrastruktur zu bewältigen seien, betonte Bürgermeister Marcus Willen in seiner Haushaltsrede.