DFB würdigt ganz besonderes Engagement

Engagement gewürdigt: Andreas Meyer und Ehefrau Irene erhalten Blumen und Ehrenamtsplakette vom NFV-Kreisvorsitzenden Hans-Jürgen Hoffmann (links) und Bürgermeister Marcus Willen (rechts). Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr

Winkum. Andreas Meyer vom SC Winkum ist einer der DFB-Ehrenamtspreisträger 2019. „Sein Engagement, sein Einsatz für den Verein geht über das Normale, das Übliche weit hinaus. Dass in der Sportstadt Löningen der SC Winkum ein leuchtender Stern ist, hat auch mit der Arbeit von Andreas Meyer zu tun", lobte Bürgermeister Marcus Willen den Preisträger. Der Vorsitzende des NFV-Kreises Cloppenburg, Hans-Jürgen Hoffmann, überreichte den Preis und lud Andreas Meyer und seine Ehefrau Irene zu einem Dankeschön-Wochenende nach Barsinghausen ein.