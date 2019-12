Tierhalter fordern Abschuss von Wölfen

Aktionsbündnis überreicht Petition vor dem Landtag

Minister mittendrin: Olaf Lies sprach am Montag vor dem Niedersächsischen Landtag mit den Weidetierhaltern. Foto: Westerkamp

Von Georg Meyer



Hannover/Löningen. Rund hundert Weidetierhalter haben am Montag vor dem Landtag in Hannover für die Jagd auf Wölfe demonstriert. Vertreter des „Aktionsbündnisses aktives Wolfsmanagement" überreichten Umweltminister Olaf Lies (SPD) eine entsprechende Petition. An der Kundgebung nahmen auch Tierhalter aus dem Landkreis Cloppenburg teil. Das Aktionsbündnis sieht durch die Ausbreitung des Wolfes die Weidetierhaltung akut in Gefahr.