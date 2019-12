Müll vermeiden und auch noch Geld sparen

Fingerfertig: Ausgebildete Handwerkerinnen und Handwerker beteiligen sich am Repair-Café. Foto: Bruns

Löningen (mt). Wer vor Weihnachten noch schnell etwas repariert haben möchte, selbst aber zwei linke Hände hat, sollte sich beeilen: Das Löninger Repair-Café wird am Samstag, 14. Dezember, zum letzten Mal in diesem Jahr öffnen. Von 14 bis 17 Uhr bringen erfahrene Handwerker im Sozialen Briefkasten liebgewonnene Gegenstände wieder in Ordnung.



Die Initiative gibt es bereits seit drei Jahren. Alle Handwerker engagieren sich dabei ehrenamtlich. Eines ist ihnen dabei wichtig: „Wir wollen nicht noch mehr Müll produzieren, sondern den Gegenständen eine zweite Chance geben“, sagt Mitinitiatorin Silvia Schrandt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.