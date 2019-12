Höhepunkt des Besuchs: Die versammelten Schüler und Lehrer begrüßten, gemeinsam mit Schulleiter Ralf Göken (Dritter v. r.), seinem Vertreter Thorsten Ellmann (links) sowie den beiden Schülervertretern, Ministerpräsident Stephan Weil (Vierter v. r.), Landrat Wimberg (Mitte) und Bürgermeister Willen zur Podiumsdiskussion. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Über hohen Besuch freute sich am Mittwoch die Schulgemeinschaft des Löninger Copernicus-Gymnasiums: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil besuchte und besichtigte die Schule. Nach zwei Stunden Information auf einem Rundgang und vielen Gesprächen zeigte er sich beeindruckt und erklärte gegenüber Schulleiter Ralf Göken: „Ihre Schule macht einen richtig guten Eindruck, Sie sind in vielen Bereichen wie dem Bläser- und Streicherklassen-Modell und dem USA- Austausch, sehr aktiv“.



Höhepunkt und Abschluss war eine Podiumsdiskussion mit acht jungen Frauen und Männern der Oberstufe vor den Schülern und Lehrern im Forum Hasetal, die sich sorgfältig auf fünf verschiedene Themenbereiche vorbereitet hatten und den Landesvater und führenden deutschen SPD-Politiker mit kritischen Fragen löcherten.