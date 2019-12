Sichtlich beeindruckt: Egbert Ostermann (links) beschreibt Ministerpräsident Stephan Weil, was der Wolf vor einigen Tagen unter seinen Schafen anrichtete. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Mehr als 40 tote Schafe und Lämmer hat Schäfer Egbert Ostermann am Mittwoch in seine Frontladerschaufel gelegt und ist damit zum Löninger Rathaus gefahren. Er wollte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil zeigen, was der Wolf vor einigen Tagen auf seiner Weide angerichtet hatte. Die Konfrontation gelang. Weil nahm sich Zeit, sprach mit Ostermann und hörte sich - gewohnt ruhig - die Anliegen der knapp 250 Demonstranten an.



Die Nerven der Menschen zwischen Hase und Radde liegen indes blank. Für Egbert Ostermann war es bereits der sechste Wolfsangriff seit April (MT berichtete). Den Demonstrierenden, ging es allerdings nicht nur um ihre Tiere. Sie sehen inzwischen auch die Menschen, die in den Wolfsgebieten leben, in Gefahr. „Meine Kinder trauen sich morgens nicht mehr allein zur Bushaltestelle“, berichtet Petra Appeldorn aus Augustenfeld. „Wir haben inzwischen Todesangst.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.