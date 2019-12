Schafe erleiden Fehlgeburten

Symbolfoto: dpa

Von Georg Meyer



Löningen. Rund 20 tote Lämmer hat ein Schafhalter am Montagmorgen auf einer Weide in Augustenfeld vorgefunden. Wohl ein Wolf hatte seine Muttertierherde in der Nacht in Panik versetzt. Die Folge: Viele Schafe erlitten Fehlgeburten. Außerdem wurden mehrere Tiere durch Kehlbisse getötet.



Dass ein oder auch mehrere Wölfe in die vorschriftsmäßig eingezäunte Weide eingedrungen sind, steht für Wolfsberater Heinz Künnen mit „99-prozentiger Sicherheit" fest. Die Mutterschafe hätten kurz vor dem Lammen gestanden.