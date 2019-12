Zeuge filmt Schlägerei in Löningen

Symbolfoto: dpa

Löningen (mab). Die Polizei fahndet in Löningen nach zwei Männern, die am Sonntagmorgen eine Schlägerei begonnen haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, passierte der Vorfall am Sonntagmorgen kurz vor 6 Uhr vor einer Diskothek an der Angelbecker Straße. Die beiden gesuchten Männer griffen einen 18- und einen 24-Jährigen aus Löningen an. Die beiden Opfer wurden dabei leicht verletzt. Anschließend sind die beiden Täter in unbekannte Richtung geflüchtet .



Wie sich nun herausstellte, soll es einen männlichen Zeugen für den Vorfall geben. Außerdem hat er offenbar den Angriff gefilmt, sodass es ein Video geben könnte, mit dem die beiden Angreifer identifiziert werden können. Dieser Zeuge soll sich bei der Polizei in Löningen unter 05432/9500 melden.