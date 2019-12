24-Jähriger rastet nach Unfall aus

Symbolfoto: dpa

Löningen (mab). Mit gleich mehreren Strafverfahren muss ein 24-Jähriger aus Löningen rechnen. Er verbrachte die Nacht zu Samstag auf der Polizeidienststelle, nachdem er einen Unfall verursacht hatte. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, passierte der Unfall gegen 22.45 Uhr auf der Stormstraße in Löningen.



Der 24-Jährige wollte offenbar ausparken. Mit voller Woche kollidierte er mit seinem Ford gegen einen parkenden Seat, der wiederum auf einen Volvo geschoben wurde. Als die Polizei an der Unfallstelle eintraf, wollte der 24-Jährige das Weite suchen. Die Flucht misslang: Die Beamten konnten ihn einholen. Jetzt wehrte sich der der junge Löninger derart heftig, dass den Beamten keine andere Möglichkeit geblieben sei, als ihn zu Boden zu bringen.



Auch danach leistete der Löningen Widerstand. Weil die Beamten deutlich den Geruch von Alkohol wahrgenommen hatten, sollte ein Test am Alkomaten durchgeführt werden. Der 24-Jährige weigerte sich allerdings. Deshalb musste auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen werden.



Die Polizei ermittelt nun wegen Alkohol am Steuer, gefährlichen Eingriffs im Straßenverkehr, Verkehrsunfallflucht und Widerstand gegen Polizeibeamte. Der Unfallschaden wird auf 3500 Euro geschätzt.

