Budenzauber, Nikolaus und Handwerkermarkt

Großes Angebot: Mehr als zwei Dutzend Aussteller haben sich für den Kunst- und Handwerkermarkt des Löninger Weihnachtsmarktes in der Grundschule angemeldet. Foto: Willi Siemer

Löningen (ws). Zum vierten Mal laden die Löninger Kaufleute und das Stadtmarketing zum Löninger Weihnachtsmarkt auf den Gelbrink ein. Am Samstag und Sonntag laden die kleine Budenstadt auf dem alten Löninger Versammlungsplatz und die mehr als zwei Dutzend Aussteller des Kunst- und Handwerkermarktes im Erdgeschoss der angrenzenden Gelbrink-Schule zum Bummel ein.