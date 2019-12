„MT jetzt mitten im Zentrum des Geschehens“

„Mitten im Zentrum“: Auf einer Einweihungsfeier gratulierte der Vorsitzende der Kaufleute, Ansgar Sibbel (Zweiter von rechts), mit seinen Vorstandskollegen Jörn Willen (Dritter von links), Eva Willen (Mitte) und Bürgermeister Marcus Willen (Dritter von rechts) MT-Verleger Jan Imsiecke (Vierter von rechts), Verlagsleiter Höffmann (Vierter von links), Anzeigenleiterin Renate Haupt (links) und Beraterin Christa Bol zu den neuen Räumen. Mit von der Partie waren auch Vermieter Karsten Thomes (rechts) und sein Vorgänger Wilhelm Koormann (Mitte). Foto: Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Auf einer kleinen Einweihungsfeier haben am Donnerstag der Vorstand des Gewerbevereins und Bürgermeister Marcus Willen die Löninger Mitarbeiter der Geschäftsstelle und Redaktion und den MT-Verlag in ihren neuen Räumen an der Ecke Langenstraße 39 und Mühlenstraße willkommen geheißen.

Der Vorsitzende der Löninger Kaufleute, Ansgar Sibbel, überreichte als symbolische Geste und Ausdruck für den Wunsch nach Glück, Sesshaftigkeit und Gemeinschaft Brot und Salz an MT-Verleger Jan Imsiecke und Verlagsleiter Julius Höffmann.



Er dankte den Verantwortlichen, dass die Heimatzeitung mit dem Umzug aus dem ersten Stock des „Colosseos“ an eine sehr exponierte Stelle der Löninger Innenstadt ein Zeichen für die dauerhafte Präsenz der MT in Löningen setze.



„Wir sind vor neun Jahren mit der Eröffnung unseres Löninger Standortes gekommen, um dauerhaft zu bleiben“, betonte Verleger Jan Imsiecke. Er dankte dem bisherigen Vermieter Wilhelm Koormann als Geschäftsführer des Zweckverbands Erholungsgebiet Hasetal und dem neuen Vermieter Karsten Thomes für die gute Zusammenarbeit.



„Sie haben einen Standort mitten im Zentrum des Geschehens der Löninger Innenstadt gewählt“,würdigte Bürgermeister Marcus Willen den neuen Standort. Die Vor-Ort-Präsenz der Heimatzeitung sei ein wichtiges Zeichen, dass der Verlag auch weiterhin gewillt sei, seinen angesichts der Entwicklung der sozialen Medien so wichtigen Auftrag zur „wahrheitsgemäßen Berichterstattung für unsere Demokratie wahrzunehmen“.

Gerade angesichts der Ergebnisse der jüngsten „Pisa“-Studie und der sich darin zeigenden zentralen Bedeutung von Lesekompetenz sei die Tageszeitung ein wichtiges Medium, dessen Nutzung man allen Menschen nur wärmstens ans Herz legen könne, so Willen.



Der neue Standort werde ganz anders wahrgenommen als der bisherige, schildert Stadtmarketing-Geschäftsführer Jörn Willen die Erfahrungen der ersten Wochen. „Ihr seid jetzt schnell und unkompliziert zu erreichen“, lobte der Geschäftsführer.



Kleinanzeigen, Bücher und weitere Verkaufsartikel des MT-Verlags können weiter wie gehabt in der Geschäftsstelle der Tourist-Info mitten in der Fußgängerzone aufgegeben beziehungsweise gekauft werden. Ansprechpartnerin für Geschäfts- und Familienanzeigen ist auch an der neuen MT-Adresse weiterhin Christa Bol.



Mit dem Ausbau des MT-Standortes und dem Umzug an eine so markante Stelle der Löninger Innenstadt wolle die Münsterländische Tageszeitung bewusst ein starkes Signal setzen, betonte Verlagsleiter Julius Höffmann. „Als auflagenstärkste Tageszeitung im Landkreis wollen wir auch in Zukunft Ansprechpartner der Bürgerinnen und Bürger sein. Der Standort untermauert, dass wir den persönlichen Kontakt suchen und wollen“, so Höffmann.